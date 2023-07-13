Спецоперация 13 июля 2023, 14:36 ВС России отразили 21 атаку ВСУ на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях Минобороны сообщило о безуспешных попытках ВСУ наступать на трех направлениях РИА «Новости»

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За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины в течении суток продолжали наступать на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях, все попытки атак отразили российские военные. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

По данным ведомства, в общей сложности противник предпринял 21 попытку нападения. Так, только на Донецком направлении он совершил 16 атак в районах населенных пунктов Веселое, Красногоровка, Северное, Новомихайловка. Их пресекли бойцы Южной группировки войск.

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На Краснолиманском в атаку пошли три механизированные бригады ВСУ. Их остановили подразделениями группировки войск «Центр». На Южно-Донецком направлении артиллерия группировки «Восток» сорвала два наступления украинской армии. Только на Донецком участке ВСУ потеряли до 480 военнослужащих.

Российские военные пресекли две попытки Вооруженных сил Украины форсировать Днепр в районе населенных пунктов Дачи и Антоновка. Противник потерял более 60 военнослужащих.