Спецоперация 01 июля 2023, 13:51 ВС России отразили 15 атак украинской армии на Донецком направлении Минобороны России сообщило об уничтожении более 265 бойцов ВСУ на Донецком направлении РИА «Новости»

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Российские военные отразили 15 атак ВСУ на Донецком направлении, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, удалось уничтожить более 265 украинских военнослужащих, а также несколько единиц вражеской техники.

В министерстве рассказали, что ВСУ предпринимали попытки атак в районах Артемовска, Белогоровки, Водяного, Ласточкина и Первомайского в ДНР.

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«В ходе боевых действий потери ВСУ составили более 265 украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты, восемь автомобилей, две гаубицы „Мста-Б“, а также одно орудие Д-20», — отметил Конашенков.

Он добавил, что в районе поселка Выемка российские военнослужащие уничтожили склад боеприпасов, принадлежавший 54-й механизированной бригаде ВСУ.

За прошедшие сутки системы ПВО перехватили две крылатые ракеты Storm Shadow и пять снарядов, выпущенных из РСЗО HIMARS. За то же время удалось уничтожить 12 украинских беспилотников в ДНР и Запорожской области.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о зачистке территории возле Антоновского моста. По словам главы региона, российские бойцы подобрались к месту проведения операции на лодках.