01 июля 2023, 13:51
ВС России отразили 15 атак украинской армии на Донецком направлении
Минобороны России сообщило об уничтожении более 265 бойцов ВСУ на Донецком направлении
Российские военные отразили 15 атак ВСУ на Донецком направлении, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, удалось уничтожить более 265 украинских военнослужащих, а также несколько единиц вражеской техники.
В министерстве рассказали, что ВСУ предпринимали попытки атак в районах Артемовска, Белогоровки, Водяного, Ласточкина и Первомайского в ДНР.
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«В ходе боевых действий потери ВСУ составили более 265 украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты, восемь автомобилей, две гаубицы „Мста-Б“, а также одно орудие Д-20», — отметил Конашенков.
Он добавил, что в районе поселка Выемка российские военнослужащие уничтожили склад боеприпасов, принадлежавший 54-й механизированной бригаде ВСУ.
За прошедшие сутки системы ПВО перехватили две крылатые ракеты Storm Shadow и пять снарядов, выпущенных из РСЗО HIMARS. За то же время удалось уничтожить 12 украинских беспилотников в ДНР и Запорожской области.
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о зачистке территории возле Антоновского моста. По словам главы региона, российские бойцы подобрались к месту проведения операции на лодках.
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