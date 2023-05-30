30 мая 2023, 02:21
ВС России отправили в Киев букет «Гераней» — СМИ
«РВ»: ВС России направили в Киев беспилотники-камикадзе «Герань»
Российские вооруженные силы направили в сторону столицы Украины беспилотные летательные аппараты «Герань». Об этом сообщили авторы Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
«В Киев летят гости, взрывы в Кировоградской области», — сообщили военкоры.
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В центральной Украине объявлена воздушная тревога, сирена гудит в Киевской, Черниговской, Черкасской и Кировоградской областях страны, следует из официального сервиса оповещения населения. В столичном регионе Украины режим тревоги длится более 50 минут.
Воздушная тревога звучала на Украине и в предыдущую ночь. Российская армия нанесла массированный ракетный удар по украинским аэродромам. Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов пригрозил России скорым ответом на ракетные удары.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Киеве утвердили срок начала движения ВСУ для контрудара по ВС РФ.
Беспилотники
Киев
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
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