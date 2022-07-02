ВС России открыли прицельный огонь по националистам из танков Т-80БВ. Кадры с места

Экипажи танков Т-80БВ и бронетранспортеров БТР-82А морской пехоты успешно выполняют задачи спецоперации России на Украине. Кадрами их боевой работы поделилось Минобороны.

Экипажи этой бронетехники задействованы в уничтожении диспозиций ВСУ и нацбатов. Их работе не мешает даже вражеская противотанковая оборона.

Огонь из Т-80БВ ведут из естественных укрытий. Ими являются лесополосы и низменности.

Часть ударов экипажи выполняют прямо по ходу движения. Такой метод борьбы с противником является сложным тактическим элементом. «Фланговая стрельба» зачастую спасает танки и БТР от ответных ударов врага, поскольку техника быстро покидает место запуска снарядов.

После подавления огневых точек ВСУ на этих локациях начинают работу подразделения морских пехотинцев ВС России.

На кадрах видно, что задача по уничтожению локации противника была успешно выполнена. Место выполнения ударов, попавших на видео, ведомство не уточнило.

На этой неделе, 30 июня, Минобороны сообщило, что ВСУ за сутки потеряли 50% живой силы около Авдеевки и Берестового.