Спецоперация 14 июля 2023, 08:20 ВС России отбросили подразделения ВСУ на двух направлениях при попытке атаки Группировка «Центр» пресекла попытку атаки ВСУ на двух направлениях РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаки на Сватовском и Краснолиманском направлениях, но их отбросили назад. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

По его словам, на Сватовском направлении в наступление на российские позиции пошла 66-я механизированная бригада ВСУ. Попытку наступления пресекли артиллеристы группировки. Противник с потерями отошел на ранее занимаемые им позиции.

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«На Краснолиманском направлении подразделение 63-й механизированной бригады украинских войск при поддержке техники также предприняли попытки атаки позиций российских войск», — сказал Савчук.

Военный отметил, что это нападение также оказалось для противника неудачным. Бригада ВСУ лишилась большого числа солдат, потеряла боевую машину пехоты и два пикапа.

Российские военные группировки «Юг» применили тяжелую огнеметную систему «Солнцепек» под Курдюмовкой. С ее помощью они поразили скопление личного состава 28-й механизированной бригады ВСУ. В районе Северска в ходе контрбатарейной борьбы противник потерял две гаубицы и артиллерийское орудие 2С1 «Гвоздика».