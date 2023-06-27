Спецоперация 27 июня 2023, 13:35 ВС России отбросили на исходные позиции взвод ВСУ на Ореховском направлении Минобороны России: на Ореховском направлении отбили атаку взвода ВСУ и отбросили их назад РИА «Новости»

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Российские военные пресекли попытку атаки взвода ВСУ на Ореховском направлении, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, противника отбросили на исходные позиции.

«На Ореховском тактическом направлении российскими войсками в результате огневого поражения остановлен и отброшен на исходные позиции мотопехотный взвод ВСУ, проводивший разведку боем», — уточнил представитель оборонного ведомства.

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По словам Конашенкова, в течение последних суток ВСУ предприняли попытки наступательных действий на Краснолиманском, Донецком и Южно-Донецком направлениях. Российские военные отразили украинские атаки, уничтожив более сотни бойцов ВСУ на Краснолиманском направлении и до 325 человек на Донецком.

В Минобороны рассказали, что за сутки российские системы ПВО перехватили два снаряда РСЗО HIMARS. За то же время удалось уничтожить шесть украинских беспилотников. Их сбили в районах населенных пунктов Белогоровка и Верхнекаменка ЛНР, а также у Мирного и Пшеничного в Запорожской области.

ВС России продвинулись на Купянском направлении, заявил подполковник Народной милиции (НМ) ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, ВСУ начали отводить свои силы.