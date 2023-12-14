Спецоперация 14 декабря 2023, 09:46 ВС России отбили шесть атак на Донецком направлении Минобороны: ВС России уничтожили до 265 солдат ВСУ на Донецком направлении РИА «Новости»

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На Донецком направлении за сутки отбили шесть атак Вооруженных сил Украины на российские позиции в районе Клещеевки и Кирова. Об этом сообщило Минобороны России.

Бои вели штурмовые группы 24-й механизированной, пятой штурмовой бригад ВСУ и 112-й бригады теробороны. Нападения устроили у населенных пунктов Кирово и Клещеевка. Подразделения группировки войск «Юг» остановили их при поддержке артиллерии.

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Вблизи Курдюмовки, Андреевки, Красного и освобожденной Марьинки поразили подразделения и технику 30-й механизированной, 79-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ. В процессе контрбатарейной борьбы ударили по трем гаубицам «Мста-Б», двум самоходным артиллерийским установкам «Акация» и орудию Д-30. За сутки ВСУ потеряли на Донецком направлении до 265 военнослужащих, три автомобиля и две боевые бронемашины.

Пункт управления и бронетехнику украинских сил на Донецком направлении поразили с модернизированных вертолетов Ка-52М «Аллигатор». Они вели огонь с малых высот.