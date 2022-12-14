14 декабря 2022, 15:18
ВС России отбили контратаки ВСУ на Южно-Донецком направлении
Минобороны: ВС РФ отразили контратаки ВСУ на Южно-Донецком направлении
Вооруженные силы России отразили контратаки четырех штурмовых групп ВСУ на Южно-Донецком направлении. Украинская армия пыталась перейти в наступление в направлении Павловки, Новомайорского и Нескучного в ДНР, однако противника отбросили на исходные позиции. Об этом доложил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков на брифинге.
Также российская армия помешала переброске резервов противника, нанеся огневое поражание колоннам ВСУ в районе Новоселовки и Пречистовки Донецкой Народной Республики. За сутки украинские боевики потеряли на этом направлении до 80 человек. Помимо этого, ВС России ликвидировали три бронированные машины и четыре автомобиля.
Реклама
Кроме того, Конашенков доложил о новых успехах российских военнослужащих на Донецком направлении. Грамотные наступательные действия позволили взять под контроль основную часть населенного пункта Водяное в ДНР. Удалось уничтожить до 50 украинских солдат, а также танк, четыре пикапа и три бронированные машины.
Реклама
Минобороны РФ
ВСУ
Армия
Специальная военная операция РФ на Украине
Реклама
Реклама