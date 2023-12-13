13 декабря 2023, 14:27
ВС России отбили четыре атаки на Донецком направлении
Минобороны: ВС РФ отразили 4 атаки ВСУ на Донецком направлении за сутки
Вооруженные силы России за сутки отбили четыре атаки украинской армии на Донецком направлении. Об этом сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
«На Донецком направлении подразделения „Южной“ группировки войск при поддержке огня артиллерии отразили четыре атаки 24-й механизированной и 5-й штурмовой бригад ВСУ», — указали в ведомстве.
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Российские военнослужащие отразили атаки Вооруженных сил Украины неподалеку от населенных пунктов Клещеевка и Шумы в ДНР. Также ВС России поразили живую силу и технику противника в районах Красного, Клещеевки, Кирова и Марьинки. За сутки общие потери украинской армии на Донецком направлении составили до 250 военнослужащих.
ВСУ также лишились двух танков, БМП Bradley американского производства и трех боевых бронированных машин. Противник потерял две гаубицы «Мста-Б», самоходную артиллерийскую установку «Акация», орудие Д-20 и гаубицу Д-30.
В предыдущей сводке Минобороны сообщало, что ВСУ потеряли до 240 военнослужащих за сутки на Донецком направлении. Российские бойцы отразили две атаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой украинской бригады.
Минобороны РФ
Армия
Специальная военная операция РФ на Украине
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