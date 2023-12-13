Спецоперация 13 декабря 2023, 14:27 ВС России отбили четыре атаки на Донецком направлении Минобороны: ВС РФ отразили 4 атаки ВСУ на Донецком направлении за сутки РИА «Новости»

Читать 360tv в

Вооруженные силы России за сутки отбили четыре атаки украинской армии на Донецком направлении. Об этом сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

«На Донецком направлении подразделения „Южной“ группировки войск при поддержке огня артиллерии отразили четыре атаки 24-й механизированной и 5-й штурмовой бригад ВСУ», — указали в ведомстве.

Реклама

Российские военнослужащие отразили атаки Вооруженных сил Украины неподалеку от населенных пунктов Клещеевка и Шумы в ДНР. Также ВС России поразили живую силу и технику противника в районах Красного, Клещеевки, Кирова и Марьинки. За сутки общие потери украинской армии на Донецком направлении составили до 250 военнослужащих.

ВСУ также лишились двух танков, БМП Bradley американского производства и трех боевых бронированных машин. Противник потерял две гаубицы «Мста-Б», самоходную артиллерийскую установку «Акация», орудие Д-20 и гаубицу Д-30.

В предыдущей сводке Минобороны сообщало, что ВСУ потеряли до 240 военнослужащих за сутки на Донецком направлении. Российские бойцы отразили две атаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой украинской бригады.