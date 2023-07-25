Важное 25 июля 2023, 17:09 ВС России освободили Сергеевку в ходе выполнения спецоперации Минобороны России сообщило об освобождении населенного пункта Сергеевка в зоне СВО РИА «Новости»

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Российские военные освободили населенный пункт Сергеевка, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Он отметил успешные контратакующие действия 15-й мотострелковой бригады на Краснолиманском направлении.

По словам представителя министерства, на Краснолиманском направлении отразили четыре вражеских атаки.

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«В ходе успешных контратакующий действий подразделениями 15-й мотострелковой бригады под умелым командованием подполковника Буйлова освобожден населенный пункт Сергеевка», — отметил Игорь Конашенков.

Он уточнил, что российские войска продвинулись вперед до четырех километров.

В районе Серебрянского лесничества подразделения 234-го десантно-штурмового полка под руководством гвардии полковника Васильева удалось отразить атаку противника и перейти в контратаку. Благодаря грамотным действиям удалось продвинуться на полтора километра в глубину обороны ВСУ, рассказали в Минобороны.

ВС России пресекли деятельность украинской ДРГ возле населенного пункта Терны, а также поразили позиции противника в ЛНР и ДНР. Потери ВСУ на Краснолиманском направлении составили до 190 военных, шесть боевых бронированных машин и пять пикапов, две гаубицы Д-20, одна Д-30, две САУ «Гвоздика» и радиолокационная станция американского производства AN/TPQ-50.

Российский военный Артем Березин в одиночку расправился более чем с 10 украинскими военнослужащими. Стрелок поразил противника в районе Времевского выступа.