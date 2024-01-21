Важное 21 января 2024, 12:02 ВС России освободили село Крахмальное в Харьковской области Минобороны сообщило об освобождении харьковского села Крахмального РИА «Новости»

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На Купянском направлении в зоне проведения спецоперации российские военные освободили село Крахмальное, которое находится в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны.

Кроме того, подразделения ВС России ударами авиации и артиллерийским огнем отразили семь атак подразделений трех механизированных бригад ВСУ и 1-й бригады Нацгвардии Украины в районах Синьковки (Харьковская область), Тернов (ДНР) и Коломыйчихи (ЛНР).

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В результате ВСУ потеряли до 55 военнослужащих, подчеркнули в ведомстве.

На Донецком направлении Южная группировка отразила две атаки штурмовых групп 47-й механизированной и 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенного пункта Кирово и Клещеевки (ДНР).

«Нанесено поражение живой силе и технике 81-й аэромобильной, 22-й, 24-й, 28-й, 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Григоровка, Белогоровка, Красное, Андреевка и Курдюмовка», — указали в пресс-службе.

На этом направлении противник лишился до 310 военнослужащих, танка, двух боевых бронированных машин, семи автомобилей, гаубицы Д-20 и боевой машины РСЗО «Град».