Спецоперация 31 декабря 2022, 14:06 ВС России освободили село Дорожнянка в Запорожской области Минобороны сообщило об освобождении от ВСУ запорожского села Дорожнянка РИА «Новости»

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Российские военные освободили от ВСУ село Дорожнянка в Запорожской области, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Он добавил, что ВС России продолжают выполнение спецоперации.

По словам Конашенкова, удалось уничтожить до 50 украинских военнослужащих, а также пять пикапов ВСУ, три БМП и две бронированные машины.

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Российские военные продолжили наступление на Донецком направлении. По позициям противника нанесли удары оперативно-тактической и армейской авиацией, места скопления ВСУ атаковали отечественные артиллеристы и огнеметчики.

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«За сутки на данном направлении уничтожено более 80 украинских военнослужащих, два бронетранспортера, четыре бронеавтомобиля и три пикапа», — рассказал официальный представитель министерства.

Добились ВС России успехов и на Краснолиманском направлении. Там уничтожили пять вражеских танков, семь бронированных машин и четыре пикапа. Потери украинской армии составили 140 человек.

Ранее силовики обнаружили схрон ВСУ. В тайнике недалеко от Луганска нашли более 100 тысяч патронов, гранаты, гранатометы и другое оружие.