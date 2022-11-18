Важное 18 ноября 2022, 13:16 ВС России освободили поселок Опытное в ДНР Минобороны России сообщило об освобождении от ВСУ поселка Опытное в ДНР РИА «Новости»

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Российские военные освободили поселок Опытное в Донецкой Народной Республике от бойцов ВСУ, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Он добавил, что ВС России продолжают выполнение спецоперации.

«В Донецкой Народной Республике в результате наступательных действий российских войск освобожден населенный пункт Опытное», — рассказал представитель оборонного ведомства.

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В ходе выполнения задач ВС России установили место, где производили оружие для нужд украинских военных. По выявленной цели нанесли удары, уничтожили также объекты топливно-энергетической инфраструктуры, которые использовали для обеспечения ВСУ. Также высокоточным оружием нанесли удар по вооружению, которое украинским властям передали страны Запада.

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По словам Игоря Конашенкова, удалось сорвать попытки атаки со стороны противника в направлении населенных пунктов Ягодное Харьковской области и Куземовка ЛНР. Не получилось у ВСУ наступление и на Купянском направлении. Там ВС России уничтожили более 50 украинских бойцов, а также два вражеских танка.