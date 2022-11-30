Важное 30 ноября 2022, 10:39 ВС России освободили поселок Курдюмовка Мэр Горловки Приходько сообщил об освобождении поселка Курдюмовка РИА «Новости»

Читать 360tv в

Поселок Курдюмовка 30 ноября перешел под контроль союзных сил. Об этом сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале.

«Курдюмовка, все», — написал он.

Реклама

При этом совсем недавно, 28 ноября, Минобороны России сообщало об уничтожении в этом районе двух складов ВСУ. По данным представителей ведомства, в тот день ВСУ лишились двух мест хранения боеприпасов. Они располагались около Курдюмовки и населенного пункта Терны. Общий объем находившихся там снарядов не уточняется.

Реклама

Серьезные маневры по освобождению Курдюмовки начались не так давно, после зачистки Майорска от сил противника. Этот населенный пункт расположен к северо-западу от Горловки. О переходе ВС России к освобождению Курдюмовки 25 ноября сообщил военный аналитик Михаил Онуфриенко.

Он отметил, что в ходе этих маневров союзные силы вынудили ВСУ покинуть пять взводно-опорных пунктов. Также Онуфриенко сказал, что освобождение Курдюмовки — часть маневров союзных сил по окружению Торецка с севера.