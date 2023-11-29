Важное 29 ноября 2023, 14:07 ВС России освободили населенный пункт Артемовское в ДНР Минобороны: ВС России взяли под контроль населенный пункт Артемовское в ДНР РИА «Новости»

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Вооруженные силы России освободили от украинских боевиков населенный пункт Артемовское в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Село взяли под контроль подразделения «Южной» группировки войск при поддержке артиллерии и авиации, до этого улучшив положение по переднему краю.

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Потери Вооруженных сил Украины за сутки на Донецком направлении составили до 250 человек. Российские бойцы на этом направлении отразили три атаки врага, сообщил RT.

Также ВС РФ за прошедшие 24 часа уничтожили сборочный цех по производству и ремонту радиолокационных станций украинской армии. ВСУ лишились складов топлива и авиационных средств поражения.

Ранее председатель движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что украинская армия потеряла спутниковую связь Starlink в ДНР, ЛНР и Харьковской области. Причиной тому стала задолженность Пентагона перед дочерней компанией американского бизнесмена Илона Маска.