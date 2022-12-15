Важное 15 декабря 2022, 11:55 ВС России освободили Марьинку на 80% Глава ДНР Пушилин: ВС РФ освободили Марьинку на 80% РИА «Новости»

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Вооруженные силы России на 80% освободили Марьинку, сообщил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин. Об этом написал ТАСС.

Пушилин добавил, что на окраинах Артемовска продолжаются ожесточенные бои.

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Ранее, 13 декабря, стало известно, что российские войска взяли Марьинку в плотное кольцо и ведут бои в центре города. Военный эксперт Юрий Кнутов пояснял «360», что взятие Марьинки позволит выйти в том числе к Угледару, а его взятие, в свою очередь, позволит российской армии двигаться на Славянско-Краматорскую группировку с севера на юг.

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Кнутов не исключил, что ВС России могут взять под контроль и Марьинку, и Артемовск еще в этом году. Это серьезно ударит по ВСУ. Украинская армия окажется отрезана от путей снабжения на Авдеевском направлении.

Марьинка хорошо укреплена, и упорные бои за нее продолжаются месяц за месяцем. Сейчас это одно из главных направлений спецоперации. Российская армия делает успехи, украинская пытается проводить контратаки, но ее отбрасывают назад.