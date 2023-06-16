Спецоперация 16 июня 2023, 08:34 ВС России обратили в бегство ВСУ на Авдеевском направлении — СМИ РИА «Новости»: ВС РФ обратили в бегство превосходящие силы ВСУ на Авдеевском направлении РИА «Новости»

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Российские военнослужащие обратили в бегство подразделения ВСУ на Авдеевском направлении, несмотря на то, что силы противника были превосходящими. Об этом РИА «Новости» рассказал офицер группировки «Юг».

Он отметил, что его группа должна была занять наблюдательный пункт ВСУ и бить по нему из гранатомета и «подстволов». Часть украинской группы погибла, а оставшиеся бойцы «просто убежали». После этого им, правда, пришлось вернуться — как предположил офицер, по приказу командования. Украинские силы попытались отбить позицию, но им это не удалось. Они понесли еще больше потерь — и снова сбежали.

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Офицер заключил, что боевой дух ВСУ сейчас очень низок. При любых серьезных боестолкновениях противник не пытается цепляться за позиции и бежит.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон сообщил, что с начала контрнаступления ВСУ их потери примерно в 10 раз превышают российские. Американский полковник, ветеран войны во Вьетнаме Дик Блэк констатировал, что украинское контрнаступление «натолкнулось на стальную стену».