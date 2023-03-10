Спецоперация 10 марта 2023, 10:02 ВС России ночью уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Херсоне ТАСС: российские артиллеристы уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Херсоне РИА «Новости»

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Российские артиллеристы уничтожили склад с боеприпасами ВСУ в промышленном районе Херсона в ночь на 10 марта. Об этом ТАСС рассказали в экстренных службах Херсонской области.

Вооруженные силы Украины потеряли восемь человек, еще девять получили ранения. Удалось вывести из строя четыре единицы автомобильной техники. Кроме того, по словам собеседника агентства, сегодня артиллерия ВС России уничтожила миномет калибра 120 миллиметров с расчетом и боекомплектом.

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Ранее военкоры сообщили, что российские войска точным ударом разорвали группу боевиков ВСУ в районе Сватово-Кременной. Уничтожить удалось как живую силу, так и боевую технику противника. ВСУ спешно отступают из Кременной, бросая раненых — даже тех, которых еще можно спасти, — и оставляя на поле боя тела погибших. Украинское командование даже не скрывает, что из-за больших потерь ВСУ утратили потенциал для наступления в направлениях Кременной и Сватово.

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