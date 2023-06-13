Важное 13 июня 2023, 14:16 ВС России ночью поразили склад боеприпасов и иностранного вооружения ВСУ Минобороны: ВС РФ поразили склад боеприпасов и иностранного вооружения ВСУ РИА «Новости»

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Российские силы ночью нанесли эффективные удары по местам сосредоточения оперативных резервов ВСУ, складу их боеприпасов и иностранного вооружения. Всех намеченных целей удалось достичь, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков на сегодняшнем брифинге.

Он уточнил, что при ударах задействовали высокоточное оружие воздушного базирования.

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Также стало известно, что ВС России за сутки отразили две атаки украинской армии южнее Артемовска три атаке в районе Макаровки в Донецкой Народной Республике.

Продолжаются бои на Времевском выступе — там украинское командование бросило в наступление подразделения, которые наспех сформировали из остатков понесших значительные потери бригад. Все атаки ВСУ на этом направлении удалось отразить силами российских артиллерии и авиации.

Наиболее значительные потери — до 350 военнослужащих — ВСУ понесли в боях к югу от Артемовска.

Ранее военкоры показали на видео уничтожение американского бронеавтомобиля Oshkosh российским дроном «Ланцет» на Времевском выступе.