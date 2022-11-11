Важное 11 ноября 2022, 17:31 ВС России не допустили потерь при отводе войск на левый берег Днепра Минобороны сообщило от отсутствии потерь при переброске ВС РФ на левый берег Днепра РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские военные не понесли потерь в личном составе и боевой технике при переброске подразделений на левый берег Днепра в Херсонской области. Об этом заявили в Минобороны.

«Несмотря на попытки противника сорвать переброску российских войск, никаких потерь среди личного состава, материальных средств, военной техники и вооружения нет», — подчеркнули в ведомстве.

Реклама

Всего с правобережной части Херсона вышли более 30 тысяч российских военных и около пяти тысяч единиц военной техники и единиц вооружения.

Реклама

На левый берег Днепра вывезли подлежащую ремонту отечественную технику. Ремонтные бригады уже приступили к ее ремонту.

«В результате слаженных действий и эффективного управления ни одной единицы вооружении и военной техники на правом берегу не оставлено», — подчеркнули в министерстве.

Министр обороны Шойгу отдал приказ об отводе войск из Херсона 9 ноября. Российские военные организуют линию обороны по левому берегу Днепра.