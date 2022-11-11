11 ноября 2022, 17:31
ВС России не допустили потерь при отводе войск на левый берег Днепра
Минобороны сообщило от отсутствии потерь при переброске ВС РФ на левый берег Днепра
Российские военные не понесли потерь в личном составе и боевой технике при переброске подразделений на левый берег Днепра в Херсонской области. Об этом заявили в Минобороны.
«Несмотря на попытки противника сорвать переброску российских войск, никаких потерь среди личного состава, материальных средств, военной техники и вооружения нет», — подчеркнули в ведомстве.
Реклама
Всего с правобережной части Херсона вышли более 30 тысяч российских военных и около пяти тысяч единиц военной техники и единиц вооружения.
Реклама
На левый берег Днепра вывезли подлежащую ремонту отечественную технику. Ремонтные бригады уже приступили к ее ремонту.
«В результате слаженных действий и эффективного управления ни одной единицы вооружении и военной техники на правом берегу не оставлено», — подчеркнули в министерстве.
Министр обороны Шойгу отдал приказ об отводе войск из Херсона 9 ноября. Российские военные организуют линию обороны по левому берегу Днепра.
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
Реклама
Реклама