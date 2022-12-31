Спецоперация 31 декабря 2022, 04:51 ВС России научились «обманывать» украинские ПВО Военный аналитик Кнутов: ВС России применили новую комплексную тактику ударов по Украине Unsplash

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Российская армия применила новую тактику нанесения ударов по инфраструктуре Украины, рассказал mk.ru военный аналитик, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов. ВС России стали применять беспилотники для «обмана» украинской ПВО.

«Если раньше мы применяли только ракеты „Калибр“, а потом подключились еще дроны-камикадзе типа „Герань“, то сейчас мы применяем беспилотники, которые идут впереди практически основной массы ракет и отвлекают на себя систему ПВО, заставляя противника тратить ракеты на крайне дешевые и бесполезные дроны», — рассказал Кнутов.

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Такая тактика нападения позволяет наносить максимально эффективные удары по локациям противника. Кнутов отметил, что благодаря такому комплексному подходу уничтожены четыре дивизиона ПВО ВСУ.

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Аналитик отметил, что помимо отвлекающих беспилотников, российский войска используют ракеты Х-31П и Х-58, которые наводятся по лучу радаров украинских противоракетных систем С-300 и «Бук». Певая лишается «зрения» — радиолокатора, а вторая уничтожается полностью.

Ночью 30 декабря в Киеве объявили воздушную тревогу. Сработала система противовоздушной обороны, беспилотники атаковали объекты энергетической инфраструктуры.