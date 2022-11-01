ВС России нарушили управление ВСУ в результате ударов | 360°

Спецоперация 01 ноября 2022, 15:01 ВС России нарушили управление ВСУ в результате ударов Минобороны: ВС России нарушили управление ВСУ в результате ударов Пресс-служба Минобороны

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Вооруженные силы РФ с помощью высокоточного оружия ударили по всем назначенным объектам военного управления и системы энергетики Украины. В результате этого управление группировками ВСУ нарушилось. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В результате нанесения 31 октября массированного удара высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам систем управления, связи и энергетики Украины существенно нарушено управление группировками ВСУ и их тыловым обеспечением», — сообщил Конашенков.

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Он добавил, что украинским силам перевозить материальные средства и резервы в районы боевых действий на железнодорожном транспорте в данный момент стало тяжелее. Конашенков рассказал также, что производство на предприятиях военно-промышленного комплекса Украины нарушено.

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Кроме того, официальный представитель Минобороны РФ сообщил, что попытки перехода украинских военных в атаку на Краснолиманском направлении ВС России пресекли. Российские бойцы уничтожили более 30 противников.