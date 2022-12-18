Важное 18 декабря 2022, 15:11 ВС России нанесли успешный удар по ВСУ на Южнодонецком направлении Минобороны: ВС России убили и ранили около 50 солдат ВСУ на Южнодонецком направлении РИА «Новости»

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Российские вооруженные силы нанесли удар по солдатам и технике противника на Южнодонецком направлении. В результате убиты и ранены около 50 украинских военных, доложил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Живую силу и военную технику ВСУ удалось поразить в районах населенных пунктов Шевченко и Дорожнянка Запорожской области. А в районе Времевки Донецкой Народной Республики российская армия ликвидировала ремонтно-эвакуационную группу противника.

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Кроме того, три диверсионно-разведывательные группы ВСУ удалось уничтожить в районах Новомихайловки и Владимировки в ДНР и Новоселовки в Запорожской области. Помимо живой силы противника, российская армия уничтожила боевую бронированную машину, два пикапа и танковый тягач.

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Игорь Конашенков также доложил об успехах Вооруженных сил России на Донецком, Купянском и Краснолиманском направлениях спецоперации. В частности, российские ВС взяли под контроль село Яковлевка в Донецкой Народной Республике.