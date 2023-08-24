Важное 24 августа 2023, 13:11 ВС России нанесли удар по центру принятия решений ВСУ Минобороны: российская армия поразила центр принятия решений ВСУ РИА «Новости»

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Российская армия минувшей ночью высокоточным ударом поразила центр принятия решений Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Российские военные нанесли групповой удар оружием большой дальности морского и наземного базирования. В результате цель атаки достигнута, объект поражен, рассказали в ведомстве.

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На Купянском направлении штурмовые отряды группировки «Запад» продолжили успешное ведение наступления. Российские бойцы отразили пять атак противника в ЛНР и Харьковской области.

«За сутки на Купянском направлении уничтожено до 50 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, три пикапа, а также три артиллерийские системы М777 производства США», — говорится в сообщении.

В ночь на 24 августа российская артиллерия уничтожила колонну ВСУ рядом с населенным пунктом Орехово в Запорожской области, рассказал руководитель военно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин.