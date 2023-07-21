Спецоперация 21 июля 2023, 23:30 ВС России нанесли удар по позициям ВСУ на Купянском направлении «Военная хроника»: ВС России ударили по позициям ВСУ на Купянском направлении Пресс-служба Минобороны

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Вооруженные силы России нанесли мощный удар по ВСУ на Купянском направлении Харьковской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Военная хроника».

«Предположительно, под ударом оказались позиции и склады с боеприпасами 27-й Отдельной реактивной артиллерийской бригады „Петра Калнышенка“ и 132 ОДШБ в районе Петропавловки», — отметили в сообщении.

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Российские подразделения группировки войск «Запад» продолжают успешные наступательные действия на Купянском направлении. За несколько дней они смогли продвинуться более чем на три километра.

Минувшей ночью подразделения ВС России поразили объекты, где готовились теракты против РФ с применением беспилотников. По данным Минобороны, все цели успешно поразили.

Президент России Владимир Путин ранее сообщил, что ВСУ понесли потери в десятки тысяч человек в ходе попыток контрнаступления.