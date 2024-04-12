Спецоперация 12 апреля 2024, 10:51 ВС России нанесли удар по месту дислокации «Кракена» в Харьковской области РИА «Новости»: ВС России уничтожили бойцов «Кракена» в районе Купянска РИА «Новости»

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Российские военные нанесли удар по месту дислокации боевиков подразделения «Кракен»* в районе населенного пункта Купянск в Харьковской области. Среди националистов есть погибшие и раненые. Об этом РИА «Новости» сообщили представители подполья.

«Зафиксировали удар в районе Купянска в Харьковской области, среди боевиков „Кракена“* есть раненые и погибшие», — отметили они.

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Подпольщики добавили, что также ВС России нанесли удар по штабу подразделения ВСУ в селе Верхняя Писаревка в Харьковской области, последствия на данный момент неизвестны.

Кроме того, что удары последовали по небольшим группам националистов, которые перемещались в лесополосе в этом регионе.

В марте российские военные уничтожили порядка 300 боевиков «Кракена»* ударом полуторатонной авиабомбы.

* «Кракен» признан в России экстремистской организацией, ее деятельность и символы на территории страны запрещены.