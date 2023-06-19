19 июня 2023, 14:31
ВС России нанесли удар по местам хранения иностранной военной техники на Украине
Минобороны РФ сообщило о нанесении удара по местам хранения ВСУ иностранной техники
Российские военные ночью нанесли групповой удар по местам хранения военной техники иностранного производства на Украине. Об этом сообщили в Минобороны.
«Сегодня ночью <…> нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам хранения военной техники иностранного производства», — отметили в ведомстве.
Реклама
В министерстве уточнили, что удалось поразить все намеченные объекты.
Ранее ВС России уничтожили склад с боеприпасами ВСУ и гаубицу под Херсоном, а также место временной дислокации одного из подразделений ВСУ,
В субботу, 17 июня, российские бойцы уничтожили центр принятия решений ВСУ. В военном ведомстве подчеркнули, что достигли цели удара. В министерстве также сообщили о неудачной попытке наступления украинских боевиков на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях.
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
Реклама
Реклама