Спецоперация 19 июня 2023, 14:31 ВС России нанесли удар по местам хранения иностранной военной техники на Украине Минобороны РФ сообщило о нанесении удара по местам хранения ВСУ иностранной техники РИА «Новости»

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Российские военные ночью нанесли групповой удар по местам хранения военной техники иностранного производства на Украине. Об этом сообщили в Минобороны.

«Сегодня ночью <…> нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам хранения военной техники иностранного производства», — отметили в ведомстве.

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В министерстве уточнили, что удалось поразить все намеченные объекты.

Ранее ВС России уничтожили склад с боеприпасами ВСУ и гаубицу под Херсоном, а также место временной дислокации одного из подразделений ВСУ,

В субботу, 17 июня, российские бойцы уничтожили центр принятия решений ВСУ. В военном ведомстве подчеркнули, что достигли цели удара. В министерстве также сообщили о неудачной попытке наступления украинских боевиков на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях.