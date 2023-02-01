Спецоперация 01 февраля 2023, 13:26 ВС России нанесли удар по колоннам ВСУ на трассе Часов Яр — Артемовск Помощник Пушилина Гагин: ВС России ударили по колоннам ВСУ на трассе Часов Яр — Артемовск РИА «Новости»

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Российские военнослужащие ударили по колоннам украинских бойцов, двигавшихся между Артемовском и Часовым Яром. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил помощник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин.

«Частично она (трасса — прим. ред.) уже контролируется, по ней уже наносились удары — по колоннам противника, которые везли снабжение. Я так думаю, осталось уже немного до того, как мы услышим о том, что и дорога уже взята под контроль, и о том, когда сам Артемовск будет взят», — заявил он.

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По словам Гагина, это единственная дорога, по которой Украина может снабжать свои силы. Ситуацию в городе он назвал тяжелой и рассказал о больших потерях ВСУ. По данным представителя ДНР, ежедневно там погибают сотни украинских бойцов.

Артемовск пока остается на подконтрольной киевскому режиму части ДНР, город расположен к северу от Горловки, за него ведутся ожесточенные бои.