27 апреля 2023, 14:18
ВС России нанесли сосредоточенный удар по пунктам дислокации резервов ВСУ
Минобороны сообщило о сосредоточенном ударе по пунктам дислокации резервов ВСУ
Ночью 27 апреля российские военные нанесли сосредоточенный удар высокоточным оружием морского базирования по пунктам дислокации резервов ВСУ, заявили в Минобороны. Все объекты были успешно поражены.
В ведомстве пояснили, что ударами по пунктам дислокации резервов ВСУ подразделения ВС России пресекли выдвижение морской пехоты противника в районы боевых действий.
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На Купянском направлении в районах населенных пунктов Новоселовское (ЛНР), Ольшана и Крахмальное (Харьковская область) российские военные пресекли действия четырех украинских диверсионных групп.
В Донецкой Народной Республике силы ВКС России сбили украинский самолет Су-24. Средства ПВО также продемонстрировали значительные успехи — за сутки они перехватили четыре снаряда РСЗО HIMARS и сбили 21 беспилотник противника, подчеркнули в министерстве.
Специальная военная операция РФ на Украине
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