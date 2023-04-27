Важное 27 апреля 2023, 14:18 ВС России нанесли сосредоточенный удар по пунктам дислокации резервов ВСУ Минобороны сообщило о сосредоточенном ударе по пунктам дислокации резервов ВСУ РИА «Новости»

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Ночью 27 апреля российские военные нанесли сосредоточенный удар высокоточным оружием морского базирования по пунктам дислокации резервов ВСУ, заявили в Минобороны. Все объекты были успешно поражены.

В ведомстве пояснили, что ударами по пунктам дислокации резервов ВСУ подразделения ВС России пресекли выдвижение морской пехоты противника в районы боевых действий.

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На Купянском направлении в районах населенных пунктов Новоселовское (ЛНР), Ольшана и Крахмальное (Харьковская область) российские военные пресекли действия четырех украинских диверсионных групп.

В Донецкой Народной Республике силы ВКС России сбили украинский самолет Су-24. Средства ПВО также продемонстрировали значительные успехи — за сутки они перехватили четыре снаряда РСЗО HIMARS и сбили 21 беспилотник противника, подчеркнули в министерстве.