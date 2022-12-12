Важное 12 декабря 2022, 14:23 ВС России нанесли поражение ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях Минобороны России: на Купянском и Краснолиманском направлениях уничтожили до 70 бойцов ВСУ РИА «Новости»

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Российские военные нанесли удар по позициям ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях, рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, удалось уничтожить до 70 бойцов противника.

На Купянском и Краснолиманском направлениях в результате комплексного огневого поражения по районам сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ удалось уничтожить до 70 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и пять автомобилей.

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По информации Минобороны, с начала спецоперации ВС России уничтожили 343 самолета, 183 вертолета, 2653 беспилотника и 396 украинских ЗРК. За то же время удалось уничтожить более семи тысяч танков и других бронированных машин ВСУ.

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ВС России продолжили наступление на Донецком направлении. В районе поселка Пески в ДНР российские военнослужащие уничтожили до 30 бойцов ВСУ.