Спецоперация 18 февраля 2023, 14:41 ВС России нанесли поражение украинским военным районе Угледара и Пречистовки Минобороны: группировка «Восток» нанесла поражение ВСУ в районе Угледара и Пречистовки РИА «Новости»

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Группировка российских войск «Восток» нанесла огневое поражение противнику в районе Угледара и Пречистовки в зоне проведения спецоперации, сообщили в Минобороны. В результате ВСУ потеряли более 50 человек убитыми и ранеными.

Удары по скоплениям живой силы и техники противника на Южно-Донецком и Запорожском направлениях оперативно-тактическая авиация и артиллерия ВС РФ наносили в районах Угледара, Пречистовки (ДНР) и Полтавки (Запорожская область).

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Потери ВСУ составили свыше 50 военнослужащих убитыми и ранеными. Кроме того, противник потерял четыре боевые бронированные машины, два пикапа и гаубицу Д-20.

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На Херсонском направлении российские военные уничтожили за сутки до 20 украинских военнослужащих, а также четыре самоходные гаубицы «Гвоздика».

Средства противовоздушной обороны России за сутки сбили три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также уничтожили 11 украинских беспилотников.