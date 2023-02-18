18 февраля 2023, 14:41
ВС России нанесли поражение украинским военным районе Угледара и Пречистовки
Минобороны: группировка «Восток» нанесла поражение ВСУ в районе Угледара и Пречистовки
Группировка российских войск «Восток» нанесла огневое поражение противнику в районе Угледара и Пречистовки в зоне проведения спецоперации, сообщили в Минобороны. В результате ВСУ потеряли более 50 человек убитыми и ранеными.
Удары по скоплениям живой силы и техники противника на Южно-Донецком и Запорожском направлениях оперативно-тактическая авиация и артиллерия ВС РФ наносили в районах Угледара, Пречистовки (ДНР) и Полтавки (Запорожская область).
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Потери ВСУ составили свыше 50 военнослужащих убитыми и ранеными. Кроме того, противник потерял четыре боевые бронированные машины, два пикапа и гаубицу Д-20.
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На Херсонском направлении российские военные уничтожили за сутки до 20 украинских военнослужащих, а также четыре самоходные гаубицы «Гвоздика».
Средства противовоздушной обороны России за сутки сбили три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также уничтожили 11 украинских беспилотников.
Специальная военная операция РФ на Украине
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