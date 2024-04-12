12 апреля 2024, 15:42
ВС России нанесли почти 50 групповых ударов по Украине за неделю
Минобороны: с 6 апреля ВС России нанесли 47 групповых ударов по ТЭК Украине
С 6 апреля российские военные нанесли 47 групповых ударов по объектам на территории Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
«В период с 6 по 12 апреля ВС России нанесли один массированный и 47 групповых ударов высокоточным оружием наземного, морского и воздушного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного и топливно-энергетического комплексов на Украине», — заявили в министерстве.
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В ведомстве отметили, что ВС России ударили по объектам в ответ на попытки националистов причинить ущерб нефтегазовой отрасли России.
«ВС России поражали пункты дислокации иностранных наемников и сил специальных операций ВСУ, базы материально-технического обеспечения. Все назначенные объекты оказались поражены», — добавили в Минобороны.
Ранее стало известно об ударах по месту дислокации подразделения ВСУ «Кракен»* в Харьковской области.
*«Кракен» признан в России экстремистской организацией, ее деятельность и символы на территории страны запрещены.
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
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