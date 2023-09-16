Спецоперация 16 сентября 2023, 01:04 ВС России нанесли мощный авиаудар по ВСУ под Купянском «Военная хроника»: российская авиация нанесла удар по позициям ВСУ под Купянском РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские силы нанесли авиаудары по позициям Вооруженных сил Украины под Купянском. Об этом сообщил Telegram-канал «Военная хроника».

«По данным украинских мониторинговых каналов, взрывы, предположительно, слышны между Калиновом и Голубовкой, а также около Песчаного в Купянском районе», — указали в материале.

Реклама

По данным источника канала, ранее на этой территории находились склады и пункты временной дислокации 14, 41 и 88-й отдельных механизированных бригад (ОМБр) ВСУ.

Ранее стало известно о подготовке командования ВСУ к инженерным работам в районе Сеньково на Купянском направлении. По словам подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко, украинские подразделения начали подвозить туда танковые мостоукладчики.

Ранее российские силы ликвидировали 25 украинских боевиков на Купянском направлении. Под ударом оказалась и боевая машина РСЗО Т-122 Sakarya турецкого производства.