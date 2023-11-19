Спецоперация 19 ноября 2023, 09:40 ВС России нанесли масштабный удар по украинским объектам беспилотниками — СМИ Reuters: атака ВС России беспилотниками обесточила 400 городов на Украине Kay Nietfeld/dpa

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Российские силы ударили беспилотниками по объектам энергетической инфраструктуры Украины 18 ноября. Обесточенными оказались более 400 городов, сообщили источники агентства Reuters.

Электричества лишились города на юге, юго-востоке и севере Украины.

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По информации Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», ночью ВС России вновь совершили атаку при помощи дронов. Российские беспилотники заметили в Винницкой области, они двигались по направлению к Черниговской.

В Киеве звучали взрывы и объявили воздушную тревогу. Жителей призвали оставаться в укрытиях. Кроме того, в течение ночи сирены звучали в Черниговской, Винницкой, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской и других областях Украины. На данный момент, судя по карте воздушных тревог, оповещения не действуют ни в одном регионе.

Целями ВС России на Украине остаются исключительно объекты военного управления и связанные с ними объекты энергетической инфраструктуры.