19 ноября 2023, 09:40
ВС России нанесли масштабный удар по украинским объектам беспилотниками — СМИ
Reuters: атака ВС России беспилотниками обесточила 400 городов на Украине
Российские силы ударили беспилотниками по объектам энергетической инфраструктуры Украины 18 ноября. Обесточенными оказались более 400 городов, сообщили источники агентства Reuters.
Электричества лишились города на юге, юго-востоке и севере Украины.
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По информации Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», ночью ВС России вновь совершили атаку при помощи дронов. Российские беспилотники заметили в Винницкой области, они двигались по направлению к Черниговской.
В Киеве звучали взрывы и объявили воздушную тревогу. Жителей призвали оставаться в укрытиях. Кроме того, в течение ночи сирены звучали в Черниговской, Винницкой, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской и других областях Украины. На данный момент, судя по карте воздушных тревог, оповещения не действуют ни в одном регионе.
Целями ВС России на Украине остаются исключительно объекты военного управления и связанные с ними объекты энергетической инфраструктуры.
Беспилотники
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
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