Спецоперация 23 июня 2023, 02:52 ВС России нанесли комбинированный удар по Украине — военкоры «РВ»: российские военные нанесли комбинированный удар по Украине РИА «Новости»

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Российские военные наносят комбинированный удар по Украине. Об этом сказано в сообщении Telegram-канала «Операция Z: Военкоры русской весны».

«Комбинированный удар наносится по Украине», — заявили военкоры.

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По их данным, стратегические бомбардировщики выпустили крылатые ракеты, которые летят над Николаевом по направлению к центру Украины.

Как отмечается, в Днепропетровской области и подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области есть угроза БПЛА-камикадзе с Южного направления.

До этого военкоры показали первые кадры уничтожения ракеты Storm Shadow. Бойцы ВС России обнаружили и перехватили снаряд при помощи ЗРПК «Панцирь-С1». Где именно и когда была сбита дальнобойная ракета не уточняется, однако, предположительно, это произошло в ходе атаки ВСУ по Чонгарскому мосту.

Военный корреспондент Евгений Поддубный до этого сообщал, что российские военные на Южном направлении ликвидировали украинского националиста Святослава Кондрата. Он, вероятно, был причастен к жестокому расстрелу российских пленных в Макеевке.