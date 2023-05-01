01 мая 2023, 13:55
ВС России нанесли групповой ракетный удар по объектам ВПК Украины — Минобороны
Минобороны: в ночь на 1 мая ВС России нанесли удар по объектам ВПК Украины
В ночь на 1 мая российские военнослужащие нанесли групповой массированный ракетный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины, заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Он добавил, что поразить удалось все намеченные цели.
«Нанесен групповой ракетный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военно-промышленного комплекса Украины», — рассказал представитель министерства.
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По его словам, ракеты достигли целей, поразив все назначенные объекты. ВС России удалось нарушить работу предприятий, которые выпускали беспилотники и другую военную технику для нужд ВСУ.
В Министерстве обороны добавили, что за прошедшие сутки российские системы ПВО уничтожили восемь украинских беспилотников. Аппараты вывели из строя в Харьковской и Херсонской областях, а также в республиках Донбасса.
Ранее в пресс-центре группировки войск «Запад» сообщили об уничтожении четырех украинских диверсионно-разведывательных групп на Купянском направлении. Там же сорвали несколько попыток перегруппировки подразделений ВСУ.
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