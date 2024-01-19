Важное 19 января 2024, 16:18 ВС России нанесли 17 групповых ударов по военным заводам Украины за неделю Минобороны заявило о 17 ударах по ВПК Украины и позициям ВСУ за неделю РИА «Новости»

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Российские войска в период с 13 по 19 января нанесли 17 групповых ударов с использованием высокоточного оружия по позициям ВСУ и оборонным заводам Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что для атак использовали гиперзвуковые ракетные комплексы «Кинжал», а также беспилотники.

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В результате ударов уничтожены украинские заводы по ремонту боевой техники и вооружений, предприятия по производству боеприпасов и пороха, а также разведывательно-ударных дронов.

Кроме того, удары российских войск поразили пункты расположения подразделений украинской армии, формирований иностранных наемников и националистов.

Министерство обороны в минувшую среду, 17 января, объявило, что успешно поразило пункты временного расположения иностранных наемников в Харькове. В ведомстве уточнили, что в основу контингента входили французы. В результате на месте погибли более 60 боевиков, свыше 20 человек получили ранения.

После заявления военных Министерство иностранных дел вызвало посла Франции в Москве Пьера Леви для объяснений. По итогам визита дипломата внешнеполитическое ведомство никаких заявлений не делало.