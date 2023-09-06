Спецоперация 06 сентября 2023, 07:28 ВС России накрыли огнем азовцев на Краснолиманском направлении Минобороны: войска РФ накрыли огнем азовцев на Краснолиманском направлении РИА «Новости»

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Российские войска накрыли боевиков 12-й бригады спецназа «Азов»* ударами авиации и огнем артиллерии в районе Серебрянского лесничества. Также под огонь попали штурмовики 67-й механизированной бригады ВСУ. Об этом РИА «Новости» рассказал глава пресс-центра группировки Вооруженных сил России «Центр» Александр Савчук.

По его словам, в результате войска противника потеряли до 30 человек.

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Группировка «Центр» сорвала две попытки атаки украинских ВС на Краснолиманском направлении, в районе села Торское в Донецкой Народной Республике, которые предприняли штурмовые группы двух механизированных бригад.

Также Александр Савчук рассказал, что в рамках контрбатарейной борьбы удалось ликвидировать станцию артиллерийской разведки западного производства. Также экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-34 ударили по двум пунктам дислокации и командно-наблюдательному пункту ВСУ. Российские силы нанесли удары в районах Кировска и Серебрянки.