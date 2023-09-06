06 сентября 2023, 07:28
ВС России накрыли огнем азовцев на Краснолиманском направлении
Минобороны: войска РФ накрыли огнем азовцев на Краснолиманском направлении
Российские войска накрыли боевиков 12-й бригады спецназа «Азов»* ударами авиации и огнем артиллерии в районе Серебрянского лесничества. Также под огонь попали штурмовики 67-й механизированной бригады ВСУ. Об этом РИА «Новости» рассказал глава пресс-центра группировки Вооруженных сил России «Центр» Александр Савчук.
По его словам, в результате войска противника потеряли до 30 человек.
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Группировка «Центр» сорвала две попытки атаки украинских ВС на Краснолиманском направлении, в районе села Торское в Донецкой Народной Республике, которые предприняли штурмовые группы двух механизированных бригад.
Также Александр Савчук рассказал, что в рамках контрбатарейной борьбы удалось ликвидировать станцию артиллерийской разведки западного производства. Также экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-34 ударили по двум пунктам дислокации и командно-наблюдательному пункту ВСУ. Российские силы нанесли удары в районах Кировска и Серебрянки.
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