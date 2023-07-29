29 июля 2023, 14:19
ВС России накануне поразили пункт управления ВСУ в Днепропетровске — Минобороны
Минобороны: ВС РФ поразили пункт управления ВСУ в Днепропетровске
ВС России накануне вечером ударили по пункту управления ВСУ в Днепропетровске. Об этом доложил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, выступая на традиционном брифинге.
В оборонном ведомстве подчеркнули, что удар нанесли высокоточным оружием. Цели удалось достичь: российские силы поразили назначенный объект.
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Также, по данным Конашенкова, в Харьковской области уничтожили склад боеприпасов украинской механизированной бригады, а в Запорожской области — пункт управления еще одной бригады ВСУ. Помимо этого, российские военнослужащие успешно атаковали склад топлива украинской группировки войск «Запорожье».
За последние сутки ВСУ продолжали пытаться наступать на Донецком, Южнодонецком и Краснолиманском направлениях. На Донецком направлении российские силы отразили пять атак, в итоге украинская армия потеряла более 120 человек. Еще две атаки удалось отразить на двух других направлениях, потери противника составили до 135 солдат
Минобороны РФ
ВСУ
Армия
Специальная военная операция РФ на Украине
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