Важное 29 июля 2023, 14:19 ВС России накануне поразили пункт управления ВСУ в Днепропетровске — Минобороны Минобороны: ВС РФ поразили пункт управления ВСУ в Днепропетровске

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ВС России накануне вечером ударили по пункту управления ВСУ в Днепропетровске. Об этом доложил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, выступая на традиционном брифинге.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что удар нанесли высокоточным оружием. Цели удалось достичь: российские силы поразили назначенный объект.

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Также, по данным Конашенкова, в Харьковской области уничтожили склад боеприпасов украинской механизированной бригады, а в Запорожской области — пункт управления еще одной бригады ВСУ. Помимо этого, российские военнослужащие успешно атаковали склад топлива украинской группировки войск «Запорожье».

За последние сутки ВСУ продолжали пытаться наступать на Донецком, Южнодонецком и Краснолиманском направлениях. На Донецком направлении российские силы отразили пять атак, в итоге украинская армия потеряла более 120 человек. Еще две атаки удалось отразить на двух других направлениях, потери противника составили до 135 солдат