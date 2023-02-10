Спецоперация 10 февраля 2023, 15:11 ВС России начали бить по позициям ВСУ из Курской области Власти Курской области: ВС РФ обстреливают точки расположения ВСУ из Глушковского района РИА «Новости»

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Российские военнослужащие обстреливают позиции ВСУ из Глушковского района Курской области. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Роман Старовойт.

«В Глушковском районе наши военные ведут огонь по выявленным точкам расположения ВСУ», — написал он.

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Глава региона попросил жителей соблюдать спокойствие.

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В последние дни становится известно о новых и новых успехах российской армии в ходе спецоперации. В ночь на 8 февраля ВС России уничтожили минометный расчет ВСУ под Авдеевкой. Под Херсоном российские артиллеристы вывели из строя самоходную гаубицу «Акация» и миномет.

Из-за интенсивности боев у украинской армии почти закончились боеприпасы, признал офис президента страны. Украина нуждается в дальнобойных ракетах и реактивных самолетах. На этой неделе ее президент Владимир Зеленский лично отправился в Лондон, чтобы просить истребители для ВСУ. Также он посетил Париж и Брюссель. Правда, в итоге никаких обещаний не добился.