ВС России поразили пункт дислокации нацбатальона в Запорожье | 360°

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ВС России поразили пункт дислокации нацбатальона в Запорожье

Минобороны заявило, что ВС ударили по временной дислокации нацбатальона «Карпатская сечь»

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ВС России ударили пункт временной дислокации нацбатальона «Карпатская сечь» в Запорожье. Кроме того, поражены и другие места базирования ВСУ. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны.

«В результате массированных огневых ударов по местам сосредоточения личного состава и техники 128-й горно-штурмовой бригады в районе Долинка», — сообщили представители ведомства.

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По их словам, также удар был нанесен по локации 102-й бригады территориальной обороны в районе Рыбное Запорожской области.

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Вместе с этим удалось поразить пункт временной дислокации националистического батальона «Карпатская сечь». Он располагался в Запорожье.

Выполнение этих задач в рамках спецоперации России на Украине лишило противника 70 человек личного состава и четырех единиц бронетехники.

Также представители Минобороны сообщили, что за последние сутки с помощью высокоточного оружия ВКС РФ уничтожили свыше 200 вражеских военнослужащих. Эти удары наносились на территории ДНР.

Специальная военная операция РФ на Украине

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