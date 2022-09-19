ВС России поразили пункт дислокации нацбатальона в Запорожье | 360°

Спецоперация 19 сентября 2022, 14:42 Поделиться Telegram

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Viber ВС России поразили пункт дислокации нацбатальона в Запорожье Минобороны заявило, что ВС ударили по временной дислокации нацбатальона «Карпатская сечь» РИА «Новости»

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ВС России ударили пункт временной дислокации нацбатальона «Карпатская сечь» в Запорожье. Кроме того, поражены и другие места базирования ВСУ. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны.

«В результате массированных огневых ударов по местам сосредоточения личного состава и техники 128-й горно-штурмовой бригады в районе Долинка», — сообщили представители ведомства.

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По их словам, также удар был нанесен по локации 102-й бригады территориальной обороны в районе Рыбное Запорожской области.

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Вместе с этим удалось поразить пункт временной дислокации националистического батальона «Карпатская сечь». Он располагался в Запорожье.

Выполнение этих задач в рамках спецоперации России на Украине лишило противника 70 человек личного состава и четырех единиц бронетехники.

Также представители Минобороны сообщили, что за последние сутки с помощью высокоточного оружия ВКС РФ уничтожили свыше 200 вражеских военнослужащих. Эти удары наносились на территории ДНР.

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