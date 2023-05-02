Спецоперация 02 мая 2023, 09:09 ВС России ликвидировали в ДНР узел связи украинской армии Артиллеристы войск «Юг» уничтожили в ДНР узел связи ВСУ Официальный сайт президента Украины

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Российские артиллеристы ликвидировали узел связи Вооруженных сил Украины в Донецкой Народной Республике. Об этом ТАСС сообщили в командовании Южной группировки войск.

По словам собеседника агентства, узел связи 54-й отдельной механизированной бригады противника находился в районе села Верхнекаменское. Его ликвидировали артиллерийским огнем, что позволило нарушить управление группировкой ВСУ на Северском направлении.

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Ранее Минобороны РФ сообщило об ударе российских сил по железнодорожной станции в Краматорске на Соледаро-Бахмутском направлении. С помощью установки залпового огня «Торнадо-С» там устранили вагон с боеприпасами. В оборонном ведомстве также рассказали об уничтожении командного пункта 81-й аэромобильной бригады ВСУ на территории Луганской Народной Республики. Кроме того, ВСУ лишились пункта ремонта военной техники и вооружения 117-й бригады территориальной обороны.