Спецоперация 25 августа 2023, 09:53 ВС России ликвидировали трех офицеров ВСУ под Красным Лиманом Экс-офицер Марочко: ВС России ликвидировали 3 бойцов ВСУ под Красным Лиманом РИА «Новости»

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Российские силы поразили штаб украинской армии под Красным Лиманом. В результате этого ВСУ потеряли трех офицеров. Такое заявление в комментарии РИА «Новости» сделал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«В ходе планомерной работы по уничтожению пунктов управления украинскими войсками, при огневом налете ВС РФ был поражен один из штабов вооруженных формирований Украины», — рассказал он.

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Известно о трех погибших офицером и пяти раненых. Также Марочко сообщил, что в Харьков привезли технику для форсирования рек. Речь идет о понтонах.

Экс-офицер в первой половине августа говорил, что около Красного Лимана российские силы зафиксировали появление отряда ВСУ «Железные волки». По его словам, подразделение совершает карательные действия в отношении украинских военнослужащих и мирного населения.