06 февраля 2023, 16:08
ВС России ликвидировали склад с боеприпасами ВСУ на Донецком направлении
Минобороны РФ: ВСУ лишились склада с боеприпасами в ДНР
Российские войска продолжают наступательные действия в зоне спецоперации. В результате одной из таких операций ВС России уничтожили украинский склад с боеприпасами и топливное хранилище. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Речь идет о позиции ВСУ в районе села Константинополь в ДНР. Также в военном ведомстве страны сообщили, что добровольцы штурмовых отрядов освободили населенный пункт Николаевка.
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В результате боестолкновений за прошедшие сутки на Донецком направлении ВСУ потеряли до 90 солдат, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины и гаубицу Д-30.
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Всего с начала проведения специальной военной операции украинские войска лишились 382 самолета, 206 вертолетов, потеряли 7759 танков и других боевых бронированных машин.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинские войска применяют химическое оружие на Артемовском и Угледарском направлениях. Уже несколько российских солдат пожаловались на недомогание после прилетов беспилотников ВСУ.
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