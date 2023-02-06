Спецоперация 06 февраля 2023, 16:08 ВС России ликвидировали склад с боеприпасами ВСУ на Донецком направлении Минобороны РФ: ВСУ лишились склада с боеприпасами в ДНР

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Российские войска продолжают наступательные действия в зоне спецоперации. В результате одной из таких операций ВС России уничтожили украинский склад с боеприпасами и топливное хранилище. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Речь идет о позиции ВСУ в районе села Константинополь в ДНР. Также в военном ведомстве страны сообщили, что добровольцы штурмовых отрядов освободили населенный пункт Николаевка.

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В результате боестолкновений за прошедшие сутки на Донецком направлении ВСУ потеряли до 90 солдат, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины и гаубицу Д-30.

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Всего с начала проведения специальной военной операции украинские войска лишились 382 самолета, 206 вертолетов, потеряли 7759 танков и других боевых бронированных машин.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинские войска применяют химическое оружие на Артемовском и Угледарском направлениях. Уже несколько российских солдат пожаловались на недомогание после прилетов беспилотников ВСУ.