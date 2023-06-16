Спецоперация 16 июня 2023, 10:52 ВС России ликвидировали склад боеприпасов ВСУ в ДНР Минобороны: российские войска уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе Новгородского РИА «Новости»

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Российские силы ликвидировали склад боеприпасов Вооруженных сил Украины на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

По данным ведомства, склад находился в районе населенного пункта Новгородское. Туда свозили боеприпасы для 109-й бригады территориальной обороны.

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В Минобороны рассказали, что за сутки на Южно-Донецком и Донецком направлениях российские войска уничтожили более 200 украинских военнослужащих. Также ликвидировали различную технику противника: пять танков, семь БМП, пять боевых бронированных машин, две минометные батареи. Кроме того, бойцы Южной группировки войск успешно отразили пять атак ВСУ в районах Первомайского и Петровского.

Ранее в оборонном ведомстве рассказали, что более 10 тысяч российских военнослужащих получили выплаты за захват или уничтожение военной техники ВСУ с начала спецоперации. Так, за отражение атаки в Крыму представители ВС России получили по 300 тысяч рублей.