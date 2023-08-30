Спецоперация 30 августа 2023, 15:44 ВС России ликвидировали штаб оперативно-тактической группы «Донецк» ВСУ Минобороны: ВС РФ ударили по штабу оперативно-тактической группы ВСУ «Донецк» РИА «Новости»

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Российские силы поразили штаб украинской оперативно-тактической группы «Донецк», расположенный в ДНР. ВС России также ликвидировали узел связи 24-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили на ежедневном брифинге в Минобороны.

«В районе населенного пункта Ровное Донецкой Народной Республики уничтожен штаб оперативно-тактической группы „Донецк“», — указали в ведомстве.

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Оперативно-тактическая и армейская авиация ВС России нанесла удары по живой силе и технике противника в 138 районах.

Кроме того, российские военные поразили пункты разведки и управления Вооруженных сил Украины в ночь на 30 августа. Боевую задачу выполнили с помощью группового удара высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования.

За последние сутки на Донецком направлении группировка «Юг» отразила пять атак армии Украины. Противник потерял убитыми и ранеными до 380 своих бойцов.