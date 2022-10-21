ВС России ликвидировали поставку западного оружия для ВСУ ударом из ОТРК «Искандер-М» | 360°

Спецоперация 21 октября 2022, 10:02 ВС России ликвидировали поставку западного оружия для ВСУ ударом из ОТРК «Искандер-М» Минобороны заявило об ударе из «Искандер-М» по поставке западного оружия для ВСУ

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Военнослужащие из расчетов оперативно-тактического ракетного комплекс а(ОТРК) «Искандер-М» нанесли прицельный удар по военной инфраструктуре ВСУ. Кадры боевой работы солдат ВС России опубликовали в Telegram-канале Минобороны.

По данным ведомства, пораженная цель относилась к украинской железнодорожной инфраструктуре. Ее использовали для доставки полученного от Запада вооружения.

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Солдаты, участвовавшие в ликвидации объекта, приписаны к Центральному военному округу (ЦВО).

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«В ходе боевого дежурства на пункт боевого управления дивизиона поступили координаты цели. Расчет ОТРК „Искандер-М“ группировки войск ЦВО был приведен в боевую готовность и нанес точный удар», — рассказали представители Минобороны.

Они отметили, что для поражения цели использовалась баллистическая ракета. Слаженные действия солдат из расчетов ОТРК привели к точному удару по назначенной цели.

На опубликованных ведомством кадрах видно, что запуск ракеты вели из замаскированной локации, расположенной около лесополосы. Точный регион, в котором находились цель и источник удара, не уточняются. После выполнения задачи военнослужащие покинули диспозицию.