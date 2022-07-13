Российские военные ликвидировали диверсионно-разведывательную группу. Она была переброшена из Киева в Харьковскую область. Об этом сообщило Минобороны.

«В районе населенного пункта Дементиевка Харьковской области ликвидирована диверсионно-разведывательная группа переброшенного из Киева 242-го батальона 241-й бригады территориальной обороны», — заявил официальный представитель министерства Игорь Конашенков.

По его словам, пять боевиков уничтожили на месте, еще десять представителей ВСУ оказались в плену.

Конашенков также заявил, что ВКС России уничтожили более 350 военных ВСУ и 20 единиц техники из состава группы «Каховка» на судостроительном заводе в Николаеве. Кроме того, за прошедшие сутки российские военные разгромили два командных пункта ВСУ в Николаевской области. Российские истребители в этом же регионе сбили в воздухе МиГ-29, а в ДНР — три самолета Су-24 и Су-25.