ВС России ликвидировали наемников ЧВК «Академия» и бойцов «Кракена» | 360°

Спецоперация 18 сентября 2022, 15:18 Поделиться Telegram

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Viber ВС России ликвидировали наемников ЧВК «Академия» и бойцов «Кракена» Минобороны: базу наемников американской ЧВК и бойцов «Кракена» уничтожили под Краматорском РИА «Новости»

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Российские военные нанесли высокоточные удары по пунктам временной дислокации частной военной компании «Академия» и подразделениям националистического батальона «Кракен»* в районах Краматорска и Николаевки в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

ВС РФ нанесли поражение 47 артиллерийским подразделениям, ударили по военнослужащим и технике в 127 районах Украины.

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«Поражены <…> в том числе пункты базирования иностранных наемников американской частной военной компании „Академия“ и нацформирования „Кракен“* в районах Краматорска и Николаевки», — отметили в ведомстве.

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В ходе операции российские военные также уничтожили несколько украинских пунктов управления в районе Шурино Николаевской области, три пункта управления ВСУ в районах Червоный Оскол Харьковской области, Першотравневое Запорожской области и Северска.

Ранее сообщалось, что ВС РФ ликвидировали около 300 военнослужащих ВСУ в ДНР.

*«Кракен» — подразделение нацбатальона «Азов», запрещенной в РФ террористической организации.

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