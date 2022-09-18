ВС России ликвидировали наемников ЧВК «Академия» и бойцов «Кракена» | 360°

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ВС России ликвидировали наемников ЧВК «Академия» и бойцов «Кракена»

Минобороны: базу наемников американской ЧВК и бойцов «Кракена» уничтожили под Краматорском

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Российские военные нанесли высокоточные удары по пунктам временной дислокации частной военной компании «Академия» и подразделениям националистического батальона «Кракен»* в районах Краматорска и Николаевки в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

ВС РФ нанесли поражение 47 артиллерийским подразделениям, ударили по военнослужащим и технике в 127 районах Украины.

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«Поражены <…> в том числе пункты базирования иностранных наемников американской частной военной компании „Академия“ и нацформирования „Кракен“* в районах Краматорска и Николаевки», — отметили в ведомстве.

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В ходе операции российские военные также уничтожили несколько украинских пунктов управления в районе Шурино Николаевской области, три пункта управления ВСУ в районах Червоный Оскол Харьковской области, Першотравневое Запорожской области и Северска.

Ранее сообщалось, что ВС РФ ликвидировали около 300 военнослужащих ВСУ в ДНР.

*«Кракен» — подразделение нацбатальона «Азов», запрещенной в РФ террористической организации.

Минобороны РФ

Специальная военная операция РФ на Украине

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