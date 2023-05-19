Спецоперация 19 мая 2023, 02:23 ВС России изменили тактику в зоне спецоперации — военкор Военкор Андрей Коц: российская армия изменила тактику ведения боя в зоне спецоперации РИА «Новости»

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Российские военные начали использовать другую тактику ведения боя в зоне СВО, рассказал изданию Ura.ru военкор Андрей Коц. По его словам, ВС России стали чаще атаковать позиции ВСУ авиабомбами и управляемыми боеприпасами.

ВС России поменяли тактику, начав активное поражение мест сосредоточения украинских военных управляемым высокоточным оружием. Военкор уточнил, что чаще стали поражать технику и боеприпасы противника. Недавний удар по Хмельницкому, когда «взрыв был до неба» лишь подтверждает это.

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«Это явно накрыли какой-то крупный склад боеприпасов», — предположил Андрей Коц.

Ранее немецкие журналисты высказались о боях в Артемовске. По их мнению, до полного освобождения города осталось не более двух суток. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин опроверг эту информацию. Он рассказал, что на юго-западе остался квартал, удерживаемый ВСУ. По словам предпринимателя, выбить противника из города в ближайшие дни не удастся.